الاقليم يسجل 793 اصابة جديدة بكورونا

2020/10/08 | 15:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن تسجيل 793 اصابة جديدة و31 حالة وفاة بفايروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا هو كالتالي:

1- الفحوصات:

* اجراء 6017 فحصا جديداً.

* 2152 في اربيل ، 926 في السليمانية، 172 في كرميان، 97 في رابرين، 2636 في دهوك، و34 في حلبجة.

2- الاصابات:

* 793 اصابة جديدة.

* 281 في اربيل ، 166 في السليمانية، 26 في كرميان، 31 في رابرين، 265 في دهوك، و24 في حلبجة.

3- الشفاء:

* 338 حالة جديدة.

* 105 في اربيل ، 16 في السليمانية، 27 في كرميان، 162 في دهوك، و28 في حلبجة.

5- الوفيات:

* 31 حالة وفاة.

* 4 في اربيل ، 13 في السليمانية، 6 في رابرين، 4 في دهوك، و4 في حلبجة.

6- المجموع الكلي:

* العزل الصحي: مجموع المواطنين الذين دخلوا العزل الصحي 21871 مواطناً، المغادرون للعزل الصحي 21871 مواطناً.

* الفحوصات: مجموع الفحوصات 509243 فحصا، 184917 في اربيل ، 123667 في السليمانية، 196036 في دهوك، 4625 في حلبجة.

* الاصابات: مجموع الاصابات 53549 اصابة، 19749 في اربيل ، 17270 في السليمانية، 14608 في دهوك، 1922 في حلبجة.

* الشفاء: مجموع حالات الشفاء وصلت الى 33650 حالة، 15113 في اربيل ، 10584 في السليمانية، 6123 في دهوك، 1830 في حلبجة.

* الراقدون في المستشفيات: مجموع الحالات 17962 حالة، 4043 في اربيل ، 5695 في السليمانية، 8180 في دهوك، 44 في حلبجة.

* الوفيات: مجموع الوفيات بلغ 1937 حالة، 593 اربيل ، 991 في السليمانية، 305 في دهوك، و48 في حلبجة.

PUKmedia خاص‌

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