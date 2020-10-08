الكاظمي.. يتظاهر بالنزاهة وهو يحمي الفسادين

2020/10/08 | 16:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب / حسن الكعبي

قضت محكمة جنايات الكرخ على المجرم تيسير محمد جواد الحائري..



مدير شركة “دلتا” للإسمنت، وصاحبها نوزاد داود فتاح، بالسجن خمس سنوات وشهر واحد؛ لإقتراضه 45 مليون دولار، تواطأت معه في إهدارها المجرمة الهاربة حمدية الجاف..



مديرة المصرف العراقي للتجارة..



سابقا، مقابل ضمانات ضعيفة.

فقد قدم مصرف الـ TBI في عهد مديرته الجاف، قرضا لشركة “دلتا” للاسمنت، من دون ضمانات كافية..



هرب صاحب الشركة نوزاد داود فتاح، وهربت حمدية؛ مما شكل ضررا جسيما وهدرا للمال العام.

حصة تيسير محمد جواد الحائري 3 مليون دولار وقصر في اربيل وسيارة مرسيدس سعرها200 الف دولار، والقرار اتباعا لقرار محكمة التمييز الهيئة الموسعة يعني القرار وجوبي واصبح باتا..



فماذا فعل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي يدعي بانه يحارب الفساد، ومن هو تيسير محمد جواد الحائري..



شقيق سميح محمد جواد الحائري..



مسؤول حماية مصطفى الكاظمي

ومرافقه الشخصي الذي لا يفارقه.

ما فعله الكاظمي، هو التحرك للضغط على مدير الـ TBI سالم الجلبي؛ كي يكتب للقضاء بانه لا يوجد ضرر على البنك برغم الـ 45 مليون دولار التي سرقها نوزاد داود فتاح، وتحرك باتجاه القاضي فائق زيدان..



رئيس مجلس القضاء؛ لالغاء القرار الذي وقعه زيدان بنفسه؛ اي ان محكمة جنايات الكرخ اتبعت قرار محكمة التمييز في حكمها على تيسير محمد جواد، بخمس سنوات وشهر.

ياترى الى اين يتجه الكاظمي الذي عاب على عادل عبد المهدي والعبادي والمالكي، عدم محاربتهم الفساد، قائلا: “انا الشهيد الحي”.

الكاظمي خدع المتظاهرين وعموم الشعب و… ما زال يضحك على عقول الناس..



ولن يفعل شيئًا لانه فاسد للعظم، مثل أسلافه، يطيلون الكلام عن النزاهة وهم حماة المفسدين.

فلو كان حقيقيا، في ما يدعي ويقول، لإتخذ من حديث الرسول منهاج عمل: “لو سرقت فاطمة لقطعت يدها” إبنة نبي الرحمة “أم أبيها” وليس شقيق آمر حمايته… تيسير، المطلوب على ذمة 14 قضية عالقة في هيئة النزاهة، ولم يبت القضاء بها بعد.

يا كاظمي وتيسير وأمثالهما من فاسدين وحماة الفاسدين، ستنشر الملفات الاخرى قريبآ، والعتاب يطول، و… “حبل الجرت نوري سعيد تجركم يوم”.

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