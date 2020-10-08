2020/10/08 | 16:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

كشف النائب عن تحالف عراقيون ستار الجابري ، الخميس، عن جمع تواقيع نيابية لاقالة وزير المالية علي علاوي بسبب صرف اموال الاقتراض بطرق غير قانونية.

وقال الجابري في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “اكثر من ٥٠ توقيعا نيابيا تم جمعه لاستجواب واقالة وزير المالية”، لافتا الى ان “سبب الاقالة يعود الى تأخير صرف الرواتب وصرف اموال الاقتراض بطرق غير قانونية”.

واضاف ان “مجلس النواب صوت على قانون الاقتراض الداخلي والخارجي بشرط توفير الرواتب حتى نهاية العام الجاري”، مبينا ان “تقديم مشروع اقتراض جديد غير صحيح وسيعرض وزير المالية للاقالة”.

واتهمت لجنة المالية النيابية، اول امس الثلاثاء، الحكومة بانفاق اموال الاقتراض الداخلي والخارجي بطرق غير قانونية.



انتهى ٢٥ ت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن جمع تواقيع لاقالة وزير المالية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن جمع تواقيع لاقالة وزير المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).