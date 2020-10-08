الشيوعية العمالية : هَوَس التفتت و تفتيت الحركة الشيوعية 6-20 ، نقد أطروحات منصور حكمت المعادية للماركسية - حسين علوان حسين

2020/10/08 | 16:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسين_علوان_حسين جيم : المبدأ الماركسي : المطالبة بإسقاط الدين في العهد الرأسمالي هو ثقافة برجوازية سطحية محدودةرأينا في الحلقتين السابقتين كيف أن جهل منصور حكمت الكارثي بالحقيقة الماركسية الأولية البسيطة و التي مؤداها أن الدين هو من صنع البشر قد أدى به لنفي كون المجتمع الإيراني مجتمعاً اسلامياً كما لوكانت دكتاتورية ولاية الفقيه قد نزلت إليه من الفضاء ، دون أن يكلف نفسه مشقة التفكير بالدور الحاسم للمصالح الاقت ......





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