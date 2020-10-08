فوقوا بقى - خمسمائة حجة تُفند وجود إله - سامى لبيب

2020/10/08 | 16:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامى_لبيب - خمسمائة حجة تُفند وجود إله .



حجة 418 – 430 .- خربشة عقل على جدران الخرافة والوهم (91) .هذه مجموعة من التأملات تصب فى سلسلة مقالاتى " خمسمائة حجة تُفند وجود إله" لتخربش وتشاكس فكرة الإله ..



الحقيقة أن هذه الخربشات لا تستنزف جهداً فى إطلاقها , ففكرة الإله مليئة بالثقوب والتناقضات الفجة لذا فهى تنتج دوماً المزيد من التأملات كلما إقتربنا منها .لقد إستعرت عبارة "فوقوا بقى" من سلسلة مق ......





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