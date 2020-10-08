المخزن - سعيد الوجاني

2020/10/08 | 16:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني ان العديد من الأشخاص يظنون ويعتقدون ، انّ استعمال كلمة مخزن لوصف الدولة ، هو قدح او تنقيص ، وقد يكون حتى سبا وشتما ...



، ومرد هذه النظرة الشائعة ، جهل التاريخ من جهة ، ومن جهة غياب الثقافة السياسية الجذرية التي ترتبط بالشأن العام المغربي .



لذا فان ترديد او القول بكلمة مخزن ، لا تعني التنقيص او الذم ...



لكنها تعني دولة سمّاها من أسسها بهذه العنوان الذي هو المخزن ، أي الدولة المخزنية التي مرت به ......





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