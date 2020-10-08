العتبةُ العبّاسية: أكثر من 14 مليون زائر أحيوا زيارة الأربعين

2020/10/08 | 16:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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كربلاء المقدسة – واع

كشفت العتبة العباسية المقدسة عن اعداد المشاركين في زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام.

وذكرت العتبة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)،اليوم الخميس، ان "أعداد الزائرين المسجّلين وفقاً لمنظومة العدّ الإلكترونيّ، للمدّة من (9) صفر الخير ولغاية منتصف نهار (20) من صفر لعام 1442هـ، بلغت (14.553.308) أربعة عشر مليوناً وخمسمائة وثلاثة وخمسين ألفاً وثلاثمائة وثمانية زائرين".

واضاف ان " الزائرين دخلوا من خمسة مداخل رئيسيّة هي: (بغداد - كربلاء) (نجف - كربلاء) (بابل - كربلاء) (حسينيّة - كربلاء) (الحر – كربلاء

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