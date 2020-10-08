تقرير مصور.. حرم الامام الحسين (ع) في يوم الاربعين

2020/10/08 | 16:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصوير: حسنين الشرشاحي

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