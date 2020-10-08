انتهاء زيارة الاربعين في كربلاء والعتبة العباسية تعلن اعداد الزوار باكثر من 14 مليون وخمسمائة الف زائر

2020/10/08 | 16:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت العتبةُ العبّاسية المقدّسة بعد

ظهر اليوم بياناً رسميّاً أكّدت فيه أنّ

أعداد الزائرين المسجّلين وفقاً

لمنظومة العدّ الإلكترونيّ، للمدّة من

(9) صفر الخير ولغاية منتصف نهار (20) من

صفر الخير لعام 1

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