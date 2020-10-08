2020/10/08 | 16:12 - المصدر: عين العراق

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المالية النيابية تؤكد: خيار اقالة وزير المالية مطروح بقوة

اكدت الجنة المالية النيابية، الخميس، ان خيار اقالة وزير المالية بات مطروح بقوة داخل البرلمان، مبينة انه بالإمكان ادارة الوزارة من دون وزير.

وقال عضو اللجنة المالية ماجد الوائلي ان “وزير المالية اثبت تقصيره وفشله في ادارة الوزارة والازمة المالية وعدم كفائتة”.

واضاف ان “الوزير اعتمد على القروض والحديث بالإعلام من دون التفكير باي حلول او طرق لإنجاح السياسة المالية بالعراق”، مشيرا الى ان “هناك توجه لإقالة وزير المالية ومطروح بقوة داخل البرلمان بعد عودة الجلسات”.

واوضح الوائلي انه “بإمكان ادارة وزارة المالية من دون الحاجة الى وزير من قبل دائرة الدين العام في وزارة المالية وجميع عمل الوزارة يختزل بها”، مبينا ان “ادارة الوزارة من قبل دائرة افضل من الاتيان بوزير اخر لايفقه من السياسة المالية شيئا”.

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