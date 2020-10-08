الجمارك تكشف حجم الايرادات اليومية لميناء ام قصر

2020/10/08 | 16:12 - المصدر: NRT عربية

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منذ 22 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت هيئة الجمارك، الخميس، تسجيل ميناء أم قصر الأوسط إيرادا يوميا يقرب من الـ 5 مليارات دينار، مبينة ان الاجراءات الحكومية الجديدة ساهمت باستعادة ثقة المستوردين في استخدام الموانئ لإدخال البضائع إلى البلاد.

وقال مدير عام هيئة الجمارك صادق هويدي، في تصريح صحفي، اليوم (8 تشرين الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، ان "الاجراءات الإصلاحية المتخذة من الحكومة تعد خطوة عملية مهمة في طريق الإصلاح الحقيقي لمكافحة الفساد وتبسيط الاجراءات الجمركية"، مؤكدا أن "الإجراءات ساعدت في استعادة ثقة المستوردين بالعودة إلى استخدام موانئ البصرة بدل الاستعانةِ بموانئ الجوارِ في ادخال بضائعهم إلى البلاد".

وأضاف، أن "استخدام الموانئ في ادخال البضائع سيضمن ادخال الموارد المالية الناتجة عن الجباية الجمركية إلى خزينة الدولة".

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