2020/10/08 | 16:16 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

ناشدت المشرفة التربوية الاء حسن شريف البدري اليوم الخميس ، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإجراء تحقيق نزيه وعادل وبايادي أمينة للوقوف على مايجري من ظلم وحيف وتسَويف وفساد وسلب للحقوق في تربية الكرخ الأولى من زمر فساد أخلاقي ومالي بمعية مديرها فلاح القيسي واخوته وأقاربه”.

وقالت البدري في بيان حصلت “خبر برس” نسخة منه ، السيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المحترم :

اناشدك باسم الإنسانية اناشدك باسم الابوية اناشدك باسم المظلومية اناشدك وسابقا ناشدتك واناشد كل المنصفين والشرفاء بإجراء تحقيق نزيه وعادل وبايادي أمينة للوقوف على مايجري من ظلم وحيف وتسَويف وفساد وسلب للحقوق في تربية الكرخ الأولى من زمر فساد أخلاقي ومالي بمعية مديرها فلاح القيسي واخوته وأقاربه فلكل شريف ان يوصل صوتي ومناشدتي هذه الى السيد رئيس الوزراء علما اني بعد إكمال تصوير المناشدة تم تهديدي والاعتداء علي من قبل المدعو الناشط (ابو عراق) المدعوم من قبل( فلاح القيسي) امام أنظار كل من كان في ساحة التحرير أثناء التصوير والمثبت بتسجيلات ومكالمات صوتية مدعوم من قبل فلاح القيسي”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشرفة تربوية تناشد الكاظمي بإجراء تحقيق نزيه وعادل وبايادي أمينة بحق مدير تربية الكرخ الاولى) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مشرفة تربوية تناشد الكاظمي بإجراء تحقيق نزيه وعادل وبايادي أمينة بحق مدير تربية الكرخ الاولى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).