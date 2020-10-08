الاردن : الجيش يبدأ بالانتشار في كافة محافظات المملكة لهذا السبب

2020/10/08 | 16:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- بدأت القوات المسلحة اليوم الخميس بتنفيذ خطة فرض الحظر الشامل من خلال إقامة نقاط الغلق على كافة المداخل والمخارج لمحافظات المملكة بالمشاركة مع مختلف الأجهزة الأمنية، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في مواجهة جائحة كورونا.وتأتي عملية الانتشار لفرض حظر التجول الشامل في كافة المحافظات، وذلك للحد […]

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