العثور على أنسجة عصبية “محفوظة بالكامل” لرجل من ضحايا ثوران بركان قبل ألفي عام 

2020/10/08 | 16:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روما-(أ ف ب) – أعلن باحثون في مقال نشر في مجلّة “بلوس وان” عن اكتشاف هيكليات عصبية “محفوظة بالكامل” تعود لرجل من ضحايا ثوران بركان فيزوفيو في إيطاليا قبل نحو ألفي عام.وأخذت الخلايا العصبية من بقايا دماغ مزجّج ونخاع شوكي في موقع إركولانو الأثري بالقرب من بومبي، المدينة القديمة في جنوب إيطاليا التي طمرتها […]

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