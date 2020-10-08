الرافدين: توزيع رواتب صحة الرصافة ودوائر صحية بالمحافظات

2020/10/08 | 16:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، عن صرف رواتب دائرة صحة الرصافة ببغداد ودوائر صحية اخرى في المحافظات.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “المصرف باشر صرف رواتب دائرة صحة الرصافة ببغداد ودوائر صحية اخرى في المحافظات”.واضاف المصرف، ان “الصرف سيتم عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية”.

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