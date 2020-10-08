2020/10/08 | 16:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الخميس، عن تسجيل 558 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 323 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي.وقال الساعدي، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 558 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي : – 323 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ”558 ” المسجلة اليوم وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ”558 ” المسجلة اليوم) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ”558 ” المسجلة اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).