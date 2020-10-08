فيديو.. فنانة مصرية تتعرض للتنمر لإرتداء ابنتها الحجاب

2020/10/08 | 16:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ تعرضت الفنانة المصرية صفاء جلال ، للتنمر من قبل متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بعد نشرها صوراً تجمعها بابنتها المحجبة إحتفالا بعيد ميلادها.وعلقت جلال ، على الصور ، قائلة :” امورتي الحلوه بقت طعمه ولها سحر كبير النهارده بنتي واول فرحتي تمت 20سنه كل سنه و […]

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