تقترب من 43 الفاً… حالات الشفاء من كورونا في الرصافة تسجل “طفرة مرتفعة” خلال 24 ساعة

2020/10/08 | 16:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدينة الصدر 52 حالة محلة , 555, 517, 518, 575, 538, 544, 532, 550, 565, 556, 524, 513, 540, 557 قطاع 31 .قطاع 47 , قطاع 10, 521 .565 .قطاع 49 .345, 357 .,331 الشعب 20 حالة محلة 317, 337, , ,

حالة محلة .



734 , 722, 728, 738 , الزراعي , 771 , البلديات 17, 506 , ,502 , 504 , شارع فلسطين 16 حالة محلة 505, 503, •

الامين 11 حالة محلة, , 733 , , 741 , 721 .



743•

, 709 706 , 704 , بغداد جديدة 11 حالة محلة 701 •

, الزعفرانية 12 حالة محلة , 971 , 960 , 917 , 964 , 958 , , 949•

905 , , 906 , 909 , الكرادة 8 حالات محلة 903, 905, •

, 302 , 310 , 314 , 311 , الاعظمية 10 حالة محلة, 314

حي تونس 7 حالات محلة .



302 , 301 , 303

العبيدي 12 حالة محلة , الكفاءات , 762 ,765 , 764 , 769

الطالبية 3 حالات محلة 323 , 320 , 324 , 321 , •

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حي الزهراء7 حالات محلة , 757 , 759 , الخنساء,

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ام الكبر والغزلان 3 حالات محلة 345 , 337 ,

المعامل 3 حالات محلة 799 , 796

• زيونة حالة واحدة محلة 716,

• شارع المغرب حالتين محلة 304,

• حي الزهراء حالة واحدة محلة 755

الحسينية 12 حالة محلة , 222 , 215 .



215 , , الاستقلال , كميرة , 217

الكرخ حالتين ضمن المناطق التالية, الدورة حالة واحدة, الغزالية حالة واحدة,

• الطالبية6 حالات محلة 322, 332, 321

• محافظة واسط حالة واحدة الصويرة

• المشتل 6 حالات محلة 771, 767, 751,

• حي النصر حالة واحدة

• حي تونس حالة واحدة محلة 330

• محافظة ذي قار حالة واحدة الناصرية

• محافظة بابل 3 حالات المسيب, الحلة

• الغدير حالة واحدة محلة 706

• سبع ابكار حالتين محلة 340,

فندق سندباد 4 حالات

• الفضيلية حالة واحدة

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