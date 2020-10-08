إحصائية للتربية تكشف عدد الطلبة الناجحين بمعدل 99%

2020/10/08 | 16:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف إحصائية لوزارة التربية، عن عدد الطلبة الناجحين في السادس الإعدادي بمعدل 99% في امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2019 -2020.

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