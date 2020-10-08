الرافدين يعلن توزيع رواتب صحة الرصافة ودوائر صحية بالمحافظات

2020/10/08 | 16:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلن المكتب الاعلامي لمصرف الرافدين عن صرف رواتب دائرة صحة الرصافة ببغداد ودوائر صحية اخرى في المحافظات عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية.

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