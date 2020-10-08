خبير تربوي: التعليم بالعراق من سيء إلى أسوأ.. هذه اسباب معدلات البكالوريا العالية

2020/10/08 | 16:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

عزا الخبير في المجال التربوي، فالح القريشي ، نسب المعدلات العالية التي أعلنت في فروع السادس الاعدادي لهذا العام، لعوامل عدة.

وقال القريشي في تصريح متلفز، إن "وباء كورونا كان له تأثير كبير في ارتفاع معدلات النجاح للعام الدراسي الماضي، مبينا انه وسبب ظروف الجائحة حذفت حوالي 35% من جميع المواد المنهجية".

وتابع: "كما ان الوزارة امتحنت طلبة السادس الاعدادي وفق أسئلة سهلة ومرنة، الامر الذي ساعد على تحقيق نسب النجاح العالية وكذلك تحقيق معدلات نهائية غير مسبوقة".

وأردف "الا ان هذا الامر لا يعني ان التعليم في العراق يتعافى، بل على العكس التعليم في العراق فاشل وبحاجة الى إعادة هيكلة"، مشيرا الى انه "ومنذ 2003 كلما جاءت سنة دراسية جديدة ينحدر التعليم بشكل اقسى مما كان عليه في العام الماضي".

وتابع: "المحاصصة الحزبية، وعدم اللجوء للكفاءات في إدارة وزارة التربية، هو من أدى بالتعليم الى الوصول نحو هذا الفشل والانحدار في مستويات الطلبة العلمية".

وكشفت وزارة التربية، الخميس (8 تشرين الأول 2020)، عن أسباب ارتفاع معدلات الطلبة، بعد إعلان نتائج امتحانات السادس الإعدادي يوم أمس.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الأسباب التي أدت إلى ارتفاع المعدلات العالية لطلبة السادس الإعدادي، جاءت بعد قرار الوزارة بتقليص المواد الدراسية الداخلية في الامتحانات، والفترة الزمنية الكبيرة التي تمتع بها الطلاب نتيجة العطلة، بسبب تفشي فيروس كورونا".وأضاف، أن "نسبة ارتفاع المعدلات لطلبة السادس الإعدادي، قابلتها أعداد كبيرة من الرسوب، رغم تسجيل نسبة نجاح للفرع العلمي التطبيقي (‌‎%‎81‎) ، والفرع العلمي الاحيائي (‎%‎74)، والفرع الادبي (77%)".وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن "المعيار الذي اعتمدته التربية في الامتحانات، هو قراءة الطلبة للمواد الدراسية"، لافتاً إلى أن "الوزارة اعتمدت أسئلة واضحة ومفهومة مراعاة للوضع الذي مرت به البلاد خلال العام الدراسي، وتزامناً مع انتشار الجائحة".ورافق إعلان نتائج امتحانات طلبة السادس الإعدادي يوم أمس، جدل واسع، بسبب ارتفاع نسبة الطلبة الحاصلين على معدل 90 فأعلى.وكانت وزارة التربية قد أعلنت يوم أمس، نتائج السادس الإعدادي للدور الأول من العام الدراسي 2019-2019.وحددت الوزارة يوم الرابع والعشرين من الشهر الجاري موعداً لأداء امتحانات الدور الثاني للسادس الاعدادي بفروعه العلمي (الاحيائي، التطبيقي)، والفرع الادبي للعام الدراسي، (للدراسة العربية والكردية والتركمانية والدراسة الاجنبية).

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