حمادي احمد يرد على انباء اصابته بكورونا

2020/10/08 | 16:53 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

رد قائد فريق كرة القدم بنادي القوة الجوية حمادي احمد، على انباء اصابته بفيروس كورونا.

وقال حمادي في بيان تلقته /المعلومة/ إن “لا صحة للأنباء المتداولة في صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص إصابتي بفيروس كورونا”.

وأوضح بالقول، “اعاني من حساسية موسمية وانسداد بالأنف واحتاج إلى فترة راحة بحسب توصيات الطبيب المختص”.

يذكر ان حمادي غاب عن التدريبات خلال اليومين الماضيين بسبب وجود اشتباه بإصابته بفيروس كورونا.



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