النجف الاشرف تسجل منجزاً باصابات كورونا واستمرار ارتفاع معدل الشفاء في بغداد

2020/10/08 | 16:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} سجلت محافظة النجف الاشرف منجزاً كبيراً في اعداد الاصابة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس، فيما تستمر العاصمة بغداد بتسجيل اعلى معدلات الشفاء.بحسب البيان الوزاري

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