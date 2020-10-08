الصين تستحوذ على النصيب الأكبر من مبيعات الكمامات في السوق العالمية

2020/10/08 | 16:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداداستحوذت الصين على النصيب الأكبر من مبيعات الكمامات في السوق العالمية، خلال الفترة الماضية التي شهدت انتشار وباء كورونا.

وذكرت وسائل إعلام أن مبيعات الصين من الكمامات بلغت 40 مليار دولار وفقا ل‍منظمة التجارة العالمية.

واستحوذت الصين على حصة 57% من السوق العالمية التي بلغ حجمها 71 مليار دولار، كما أن مبيعات تجهيزات الحماية الشخصية من كمامات وقفازات وألبسة واقية ارتفعت بنسبة 49% مقارنة بالعام الماضي ليصل حجمها إلى 98 مليار دولار.

ولفتت منظمة التجارة العالمية إلى ظهور مؤشرات قوية لانتعاش وعودة التجارة الدولية والمبادلات التجارية خلال الشهور الأخيرة، بعد تراجع كبير بسبب انتشار مرض فيروس كورونا المستجد.

وأشارت المنظمة إلى أن عودة الاقتصاد ستكون بطيئة وصعبة وغير متكافئة، واستندت منظمة التجارة العالمية في توقعاتها بشأن التجارة العالمية إلى انخفاض الناتج المحلي الاجمالي العالمي بنسبة 4.8% في 2020 وارتفاعه بنسبة 4.9% في 2021.

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