«أم قصر الأوسط» يحقق 5 مليارات دينار في يوم واحد

2020/10/08 | 16:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأعلنت هيأة الجمارك، تسجيل ميناء أم قصر الأوسط إيراداً يومياً بنحو 5 مليارات دينار.

وقال مدير عام هيأة الجمارك صادق هويدي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية "واع" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الخطوات الإصلاحية المتَّخذة من الحكومة تُعَدُّ خطوةً عمليةً مهمةً في طريق الإصلاح الحقيقي لمكافحة الفساد وتبسيط الاجراءات الجمركية".

وأكد أن "الإجراءات ساعدت في استعادة ثقة المستوردين بالعودة إلى استخدام موانئ البصرة بدلَ الاستعانةِ بموانئَ الجوارِ في ادخال بضائعهم إلى البلاد".

وأضاف، أن "استخدام الموانئ في ادخال البضائع سيضمن ادخال الموارد المالية الناتجة عن الجباية الجمركية إلى خزينة الدولة".

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