في استحالة

2020/10/08 | 16:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "حزب الله" لن يفاوض على الحدود، فأغلب الظن أن المساحات البحرية آخر همومه.الحزب سيفاوض على موقعه في السلطة، وعلى احتمالات عقوبات جديدة قد تصدع هذا الموقع.الانتقال من ذروة الخطاب "الأيديولوجي" إلى براغماتية مبتذلة لطالما كان دأب الأنظمة الشمولية

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