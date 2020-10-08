الخارجية البريطانية تشيد بدور حكومة الاقليم والبيشمركة

2020/10/08 | 17:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى ممثل حكومة اقليم كوردستان في بريطانيا كاروان جمال طاهر اليوم الخميس، وزير الخارجية والتطوير البريطاني لشؤون الشرق الاوسط جيمس كليفرلي.

واوصل طاهر خلال لقاء شكر حكومة الاقليم وشعب كوردستان للحكومة البريطانية على استمرار دعمها لاقليم كوردستان.

وتحدث ممثل حكومة الاقليم عن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعلاقات الثنائية بين بريطانيا واقليم كوردستان، مضيفا، ان اقليم كوردستان يريد تطوير العلاقات اكثر، خاصة على المستوى الاقتصادي والثقافي والعلمي.

وكان جانب اخر من اللقاء، خاص باخر الاحداث على الساحة السياسية في العراق واقليم كوردستان والعلاقات بين الطرفين، خاصة التوترات الامنية الاخيرة، حيث قال ممثل حكومة الاقليم، ان اقليم كوردستان يدين بشدة كافة اشكال الهجمات على الدبلوماسيين والقنصليات ويدعم الحكومة الاتحادية في ايجاد حل لذلك وتامين الاستقرار.

من جانبه، اشاد جيمس كليفرلي بدور حكومة اقليم كوردستان وقوات البيشمركة وشعب كوردستان مثمنا علاقات بريطانيا مع اقليم كوردستان، مضيفا، انهم سيحافظون على هذه العلاقة بكافة الاشكال وان قوة وتطوير اقليم كوردستان في الدولة الفدرالية هو مطلبنا وفي مصلحة بريطانيا.

PUKmedia اعلام وزارة الخارجية البريطانية‌

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