وفاة 79 شخصاً وإصابة 3522 أخرين يرفع الإجمالي إلى 394 ألف مصاب بكورونا في العراق

2020/10/08 | 17:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت وزارة الصحة إصابة ثلاثة الاف وخمس مئة وأثنين وعشرين شخصا بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية.

وقالت الوزارة في بيان إن اعداد الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفعت عن الأيام الماضية وذلك بوفاة تسعة وسبعين شخصا خلال يوم واحد.

في المقابل، أعلنت الوزارة تعافي أربعة الاف وواحد وثلاثين مريضا وفقا لما أورده الموقف الوبائي اليومي.

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