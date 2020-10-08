تعرض قبر الكابتن أحمد راضي للتخريب (صورة)

2020/10/08 | 17:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

نشر الصحفي الرياضي، علي كاظم، صورة تظهر تعرض قبر الكابتن احمد راضي إلى كسر في صورته التي على لوحة القبر.

وكتب كاظم، تدوينة عبر حسابه بـ"الفيسبوك" وتابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (8 تشرين الأول 2020)، انه "مع الأسف يوصل الحقد والكره الى قبر الكابتن احمد راضي ويقوم شخص صباح اليوم بكسر لوحة القبر وكسر صورته".

وأضاف "أقول احمد ذهب الى رب كريم وشاهدنا محبة الناس له في كل أنحاء العالم وليس العراق فقط بعد وفاته والترحم على روحه وتوزيع الثواب ومساعدة الفقراء والأيتام بأسمه واسمه اطلق على الساحات والملاعب".

واختتم بالقول "حسبنا الله ونعم الوكيل على كل شخص ظلم احمد راضي في الحياة وفي الممات".

وأعلن في صباح (21 حزيران 2020) وفاة اللاعب السابق للمنتخب الوطني، احمد راضي بعد تدهور حالته الصحية بسبب اصابته بفيروس كورونا.

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