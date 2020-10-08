الحشد الشعبي يشرع بخطة لتأمين أهم المراقد الدينية في حوض خانقين بديالى

2020/10/08 | 17:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ديالى

اعلن الحشد الشعبي، اليوم الخميس، انطلاق خطة تامين مرقد بابا محمود، في حوض خانقين، شمال شرق محافظة ديالى.

وقال الناطق باسم محور ديالى في الحشد، صادق الحسيني، في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان "تشكيلات لواء 110 في الحشد الشعبي بدأت بتنفيذ خطة واسعة لتامين محاور خطة زيارة مرقد بابا محمود اهم واشهر المراقد الدينية في حوض خانقين(100كم شمال شرق بعقوبة)".

واضاف الحسيني، ان "المرقد يشهد سنويا تدفق الاف العوائل لاداء مراسيم الزياره بعد انتهاء زيارة الاربعين في كربلاء"، لافتا الى ان "تشكيلات الحشد بدات بتامين الطرق الزراعية المؤدية اليها واجراء عمليات تدقيق واسعة لتفادي اي طارى خاصة وان زوار المرقد جرى استهدافهم اكثر من مرة في المواسم السابقة من قبل الارهابيين بالاضافة الى استهداف المرقد ذاته بعبوات ناسفة".

واشار الحسيني الى ان "خطة زيارة مرقد بابا محمود ستبقى مستمرة لحين الانتهاء من مراسيم الزيارة والتي تستمر عدة ايام".

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