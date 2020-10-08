وزير الداخلية: تم تأمين طرق عودة الزائرين من كربلاء ولم نسجل اي خرق أمني

2020/10/08 | 17:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كربلاء

أعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي، الخميس، نجاح خطة تأمين زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام.

وقال الغانمي في مؤتمر صحفي عقده بمحافظة كربلاء إن "الخطة الأمنية والخدمية والصحية الخاصة بالزيارة الاربعينية نجحت، وطرق عودة الزائرين من كربلاء لبقية المحافظات تم تأمينها وكما هو مخطط له وبالتنسيق مع القعطات العسكرية".

وأضاف، "وجهنا بمنع أي استغلال سياسي للزيارة الاربعينية ولم نسجل اي خرق أمني".

وكان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي قدم، الخميس، (08 تشرين الأول، 2020)، شكره إلى القوات الأمنية والمواكب الحسينية على جهود إنجاح الزيارة الاربعينية.

وقال الكاظمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "أتقدّم باحر التعازي وخالص المواساة الى الشعب العراقي والى الأمة الإسلامية، والمراجع العظام، بمناسبة ذكرى أربعينية الإمام الحسين، عليه السلام، وآل بيته وصحبه الذين استشهدوا في واقعة الطف الأليمة، إن درب الحسين سيظل منهجا للإصلاح ومحاربة الفاسدين ومسارا يضيء درب العراقيين نحو مستقبل أفضل".

واضاف البيان :"كما وأحيي حشود الزائرين المليونية الذين توجهوا من جميع أنحاء العراق، صوب محافظة كربلاء المقدسة لإحياء مراسم الزيارة الأربعينية، وأبارك لهم خطوات سيرهم مشيا على الأقدام نحو ضريح الإمام الحسين عليه السلام، وأقدر جلياً انضباطهم العالي والتزامهم بالتعليمات ومساندتهم للجهود الأمنية والخدمية التي أمّنت الزائرين والمواكب الحسينية على مدى أكثر من ثلاثة أسابيع".

وتابع :"أتوجه بالشكر الى الأجهزة الأمنية، من قوات الشرطة والجيش والحشد الشعبي، التي وفرت الحماية الكاملة للزائرين الذين توجهوا من محافظاتهم في الوسط والجنوب والشمال الى مدينة كربلاء المقدسة، وبذلوا قصارى جهدهم من أجل تأمين مراسم الزيارة ونجاح الخطة الأمنية التي أعدّت بهذه المناسبة".

واردف الكاظمي :"كما وأقدّم خالص الشكر والثناء للوزارات والجهات الخدمية، والحكومات المحلية في المحافظات التي كان لها دور بارز في تقديم الخدمات للزائرين وللمواكب الحسينية، وأشيد بالجهود الصحية التي قدّمتها الكوادر الطبية والصحية في كربلاء وباقي المحافظات، الى جانب جهود نقل الزائرين بانسيابية عالية.".

واشار إلى أنه :"لا ننسى أن نشكر كل الفعاليات الاجتماعية والمواكب الحسينية وحشود المتطوعين الشباب الذين كانت لهم مساهمة فاعلة في إسناد الخطط الحكومية الخاصة بالتنظيم ونجاح الزيارة الأربعينية المليونية، فضلا عن جهود وسائل الإعلام التي كانت خير سند في حث الزائرين على الالتزام بالتعليمات الأمنية والتقيّد بشروط الوقاية الصحية".

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