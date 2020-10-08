محافظ نينوى: شنكال تحتاج الى ميزانية خاصة لإعادة اعمارها

2020/10/08 | 17:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – دهوك صرح محافظ نينوى السيد نجم الجبوري اليوم الموافق 2020/ 10/8 لشبكة رووداو الاعلامية بان قضاء شنكال يحتاج الى ميزانية خاصة لإعادة اعمارها لانها شبه مدمرة وتحتاج الكثير من العمل.واشار الى أنه “بعد مطالبتهم تم ارسال لجنة من قبل رئاسة الوزراء وتم تخصيص ميزانية خاصة للقضاء والنواحي التابعة له ويشرف عليها لجنة …

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