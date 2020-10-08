الخطوط الجوية العراقية تعلن رحلات الغد

2020/10/08 | 17:25 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، الخميس، عن رحالاتها ليوم غد الجمعة.

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