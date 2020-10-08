"سومو" العراقية تؤكد أنها الجهة الوحيدة المخولة بتصدير النفط ومشتقاته

2020/10/08 | 17:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت شركة تسويق النفط "سومو"، انها الجهة الوحيدة المخولة قانونيا بتصدير النفط الخام والمنتجات النفطية كافة.وذكرت الشركة في بيان لها أنها تنفي وبشكل قاطع بان تكون شحنات زيت الوقود المباعة على ظهر الناقلة (La Rosal Imo:9159660) شحنات عراقية …

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