26 مليون لتر وأكثر من 330 ألف أسطوانة غاز.. الخطة الوقودية للأربعينية

2020/10/08 | 17:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة النفط، اليوم الخميس، نجاح الخطة الوقودية للزيارة الأربعينية.



وقال وزير النفط، احسان عبد الجبار إسماعيل في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (8 تشرين الأول 2020)، إنه "تم نجاح الخطة الوقودية لزيارة اربعينية الامام الحسين وتلبية جميع احتياجات الزائرين والمواكب الخدمية واليات نقل الزائرين، والهيئات الحسينية والمخابز والأفران والدوائر الخدمية والأمنية في محافظة كربلاء المقدسة ومحافظات الفرات الاوسط من المشتقات النفطية".

وأضاف أن "مجموع الكميات المجهزة من انواع المشتقات النفطية قد بلغت (26) مليون لتر، وأكثر من (332) الف اسطوانة غاز سائل، فضلا عن مشاركة اليات الوزارة بالجهد الحكومي لنقل الزائرين من والى محافظة كربلاء المقدسة ".

بدوره أكد معاون مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب، أن "المجهز الفعلي من المشتقات النفطية قد بلغ أكثر من (26) مليون لتر ، منها اكثر من (14) مليون لتر من مادة البنزين و(2) مليون لتر من مادة النفط الابيض وأكثر من (10) ملايين و(500) الف لتر من مادة زيت الغاز (كاز) ، تم تجهيزها للمواكب الحسينية والمخابز والافران والمركبات المشاركة في نقل الزائرين والجهات الخدمية الاخرى ، وأكثر من (332) ألف اسطوانة غاز جهزت للمواكب الحسينية".

وأشار طالب إلى أن "الوزارة سخرت (776) من الباصات والآليات والمركبات المختلفة لنقل وتوزيع المنتجات النفطية ونقل الزائرين من والى محافظة كربلاء ، حيث بلغ عدد السيارات والاليات المشاركة بنقل الزائرين (212) سيارة مختلفة النوع و(564) آلية مختلفة لتوزيع المنتجات النفطية للمواكب الحسينية والجهات الأخرى".

فيما أكد مدير فرع شركة توزيع المنتجات النفطية في محافظة كربلاء حسين الخرسان، "مشاركة (950) موظفا حكوميا ووكيلا جوالا في تنفيذ خطة وزارة النفط لتجهيز الوقود خلال الزيارة الاربعينية ، و( 650) موظفا كلفوا بمهام اخرى".

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