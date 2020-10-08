نصف الإيرانيين يعيشون تحت خط الفقر المدقع

2020/10/08 | 17:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقرت إيران بشكل رسمي بأن معدلات الفقر في البلاد وصلت إلى نسب غير مسبوقة في وقت يعاني فيه النظام من العقوبات الأميركية ويرتفع التضخم وسط انهيار للعملة المحلية.

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