اعتقال أمراة  في كربلاء تعمل ثلاث سنوات لماكنة داعش الإعلامية

2020/10/08 | 17:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / علي النصر الله / ..أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، عن اعتقال أمراة في محافظة كربلاء المقدسة تعمل لماكنة لداعش اعلامية منذ ثلاث سنوات .وذكرت الوكالة في بيان وردت نسخة منه الى ( المستقلة ) اليوم الخميس أن مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديريتي استخبارات التقنيات والمعلوماتية و استخبارات كربلاء المقدسة في […]

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