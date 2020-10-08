500 صحفي و100 وسيلة اعلامية نقلت شعائر زيارة اربعينية الامام الحسين

2020/10/08 | 17:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / علي النصر الله / ..اعلن قسم الاعلام في العتبة الحسينية ، اليوم الخميس، عن مشاركة ( 500 ) صحفي من ( 100 ) وسيلة إعلامية مختلفة لنقل وقائع زيارة الاربعين في كربلاء ، مؤكدا إن هذه الزيارة افتقدت الى الصحفيين الاجانب بسبب الظروف التي فرضتها جائحة .وقال رئيس القسم علي شبر […]

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