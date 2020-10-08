احصائية بحالات التعافي والاصابة والوفيات بكورونا في جلولاء

2020/10/08 | 17:32 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مستشفى جلولاء العام، عن حصيلة حالات الاصابات والتعافي والوفيات بفايروس كورونا المستجد منذ انتشار الجائحة في المدينة.

وقال المستشفى خلال بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، اليوم الخميس: ان عدد المسحات الكلية التي تم اخذها من المواطنين منذ انتشار كوفيد19 في المدينة بلغ 3475.

واضاف البيان: ان عدد الاصابات المؤكدة بكورونا بلغ 832 حالة، مشيرا الى ان عدد حالات التعافي وصل 757 حالة شفاء.

واشار البيان الى، ان حالات الوفاة بكورونا في المدينة بلغت 6 حالات، منوهة الى ان عدد الحالات الغير مصابة من مجموع المسحات الكلي بلغ 2625 حالة.

PUKmedia عن اعلام مستشفى جلولاء‌

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