طالب معاق في ذي قار يحقق معدل 96.83% في السادس الاحيائي

2020/10/08 | 17:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /حيدر حسين المشرف/..حصل طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة من سكنة قضاء قلعة سكر شمالي ذي قار ، على معدل 96.83% في الصف السادس الاحيائي .وقال مصدر ان ” الطالب علي سعد نعيم الساكن في احد المناطق النائية في قضاء قلعة سكر ، حقق نتيجة متميزة في الامتحانات النهائية للدراسة الاعدادية رغم اصابته بشلل […]

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