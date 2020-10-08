القانونية النيابية تؤكد حسم ملف الدوائر الانتخابية بعد زيارة الاربعينية

2020/10/08 | 17:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

أكد عضو اللجنة القانونية حسن فدعم، الخميس، ان مجلس النواب سيحسم توزيع الدوائر الانتخابية بعد اتمام مراسم زيارة الاربعينية.

وقال فدعم في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “البرلمان سيبدأ عمله بعد اتمام مراسم اربعينية الامام الحسين عليه السلام”، لافتا الى ان “جدول اعمال الجلسات التي ستعقد الاسبوع القادم سيكون على رأسها الية توزيع الدوائر الانتخابية”.

واضاف ان “الكتل السياسية اتفقت على الية لتوزيع الدوائر الانتخابية وستعرض للتصويت داخل مجلس النواب”، مبينا ان “حسم ملف الدوائر الانتخابية بات قريبا ولن يستمر طويلا”.

وكان النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، اعتبر السبت الماضي، ان الخلاف الحالي بشأن الدوائر الانتخابية ليس سياسي بل مكوناتي.

ويشار الى أن رئاسة مجلس النواب، قررت رفع الجلسات إلى العاشر من الشهر الجاري.



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