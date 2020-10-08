رسميِّاً.. نفط الوسط يتعاقد مع شركة بوما للتجهيز الرياضي

2020/10/08 | 17:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع - حسين عمار

أعلن نادي نفط الوسط، اليوم الخميس، تعاقده مع شركة "بوما" العالمية لتجهيز لاعبي الفريق تحضيرا للموسم الجديد .

وقال الامين المالي للنادي فراس بحر العلوم في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع): إن "ادارة النادي تعاقدت بشكل رسمي مع شركة "بوما" للتجهيزات الرياضية لتوفير تجهيزات على مستوى عال للاعبين والجهاز التدريبي"، مبينا ان "جميع العقود التي أبرمتها الاندية واعلنت عنها، هي عقود شراء وليس رعاية".

واضاف ان "انتشار فيروس كورونا والظرف الاقتصادي الذي يمر به البلد من قلة الاموال والتأخر بإقرار الموازنة وضعف الشركات الراعية للاندية فكان الاستعداد متأخر بعض الشيء ،فضلا عن المدة الممنوحة من الهيأة التطبيعية لاعداد الفرق غير كافية، لذا فان جميع الفرق ستعاني من ضعف الاعداد باستثناء الشرطة الذي خاض معسكرات مكثفة وبطولة على المستوى القاري".

واشار الى ان "الفريق يعسكر حاليا في محافظة اربيل بحضور جميع اللاعبين ومن بينهم اللاعب كرار جاسم الذي وقع حديثا مع الفريق، بالاضافة الى اللاعبين المحترفين ومن ابرزهم المحترف المغربي عمر المنصوري ،وشيكا فوفونا اللذين لم يتم زجهم في مباراة اربيل التجريبية بسبب الوضع البدني ".

وبين ان "ملعب النجف الدولي سيكون مسرحا لمباريات الفريق في الدوري بعد استحصال الموافقة من وزير الشباب والرياضة عدنان درجال لتخصيص الملعب".

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