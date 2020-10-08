سرقة منزل كريستيانو رونالدو

2020/10/08 | 17:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- أكد تقرير صحفي أن منزل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي تعرض للسرقة، تزامنا مع مباراة البرتغال وإسبانيا أمس، الأربعاء، والتي انتهت بالتعادل السلبي.وذكرت صحيفة ” ميرور” البريطانية، أن منزل كريستيانو رونالدو في مدينة ماديرا البرتغالية تعرض للسرقة، أثناء مباراة البرتغال وإسبانيا أمسن الخميس.وأضافت الصحيفة، أن اللص دخل العقار […]

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