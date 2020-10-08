أنين ودموع على ألم الفراق.. شعراء البحرين يصفون حال المحرومين (تقرير مصور)

2020/10/08 | 17:42 - المصدر: وكالة نون

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من البحرين اطلقوا أنينهم وصرخاتهم

المدوية على ألم فراق ابي عبد الحسين

عليه السلام لانهم منعوا من الزيارة هذا

العام بسبب جائحة كورونا، حروف تسطر

معاناة اهالي البحرين على لسان

شعرائهم، فهم الذين قيل

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