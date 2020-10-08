بالصور.. نفوق أعداد كبيرة من الأسماك في كربلاء

2020/10/08 | 17:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية

التعاونية في كربلاء المقدسة، عن نفوق

إعداد كبيرة للأسماك في المحافظة عند

المبزل الرئيسي المؤدي إلى بحيرة

(الرزارة) غربي المحافظة.

وقال رئيس الاتحاد المحلي للجمعي

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