اجسادهم في السماء وقلوبهم عند الحسين.. طيارون: القباب الشريفة من الجو كالقمرين المنيرين (تقرير مصور)

2020/10/08 | 17:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجال تحفهم الهيبة والقيادة، قيافتهم

العسكرية مميزة، ومهنتهم راقية، عيونهم

عيون العراق في السماء توفر الامن وتسعف

الناس في الازمات، قاتلوا تنظيمات

القاعدة الارهابية ومن بعدها سطروا

البطولات والملاحم في

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