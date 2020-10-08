قائد الصقور.. حمادي يوضح حقيقة إصابته بكورونا

2020/10/08 | 17:44 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]نفى قائد فريق القوة الجوية بكرة القدم، عضو الهيئة الادارية، حمادي احمد، الخميس، اصابته بفيروس كورونا المستجد.

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