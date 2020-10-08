الصحة العالمية تعتمد “مدينة عربية ” ملاذ آمن بعيدًا عن كورونا

2020/10/08 | 17:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- أعلنت منظمة الصحة العالمية اعتماد مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية مدينة صحية بعد تطبيق سلسلة من أساسيات برنامج المدن الصحية وتطبيق معايير المنظمة فى هذا المجال.وتسلّم وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة شهادة اعتماد الطائف مدينة صحية من قبل منظمة الصحة العالمية إلى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل […]

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