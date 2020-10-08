محامي العائلة يوضح تفاصيل تحطم جزءا من قبر أحمد راضي: الحراسة ستشدد

2020/10/08 | 17:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 8 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أوضح أمير الدعمي، محامي عائلة الكابتن، أحمد راضي، الخميس، ان ما حصل لقبر الراحل هو حادث عرضي أثناء تزاحم محبيه أمام القبر ولم يكن بنية سوء.





وذكر الدعمي في تصريح لـ"ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (8 تشرين الأول 2020)، انه "تواصلت الان مع ادارة مقبرة الكرخ واكدوا لي ان الحادث عرضي نتيجة تزاحم وتدافع محبي وجمهور وزوار الكابتن احمد راضي رحمه الله لقراءة صورة الفاتحة واخذ الصور امام القبر ..



ولا يوجد اي نية سوء او قصد فيما حصل..



وسيتم اصلاح القطعة وتشديد حراسة القبر من قبل ادارة المقبرة، رحم الله نفسا كانت وما زالت نبراسا ونورا".

وكان الصحفي الرياضي، علي كاظم، نشر صورة تظهر تعرض قبر الكابتن احمد راضي إلى كسر في صورته التي على لوحة القبر.

وكتب كاظم، تدوينة عبر حسابه بـ"الفيسبوك" وتابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (8 تشرين الأول 2020)، انه "مع الأسف يوصل الحقد والكره الى قبر الكابتن احمد راضي ويقوم شخص صباح اليوم بكسر لوحة القبر وكسر صورته".

وأضاف "أقول احمد ذهب الى رب كريم وشاهدنا محبة الناس له في كل أنحاء العالم وليس العراق فقط بعد وفاته والترحم على روحه وتوزيع الثواب ومساعدة الفقراء والأيتام بأسمه واسمه اطلق على الساحات والملاعب".

واختتم بالقول "حسبنا الله ونعم الوكيل على كل شخص ظلم احمد راضي في الحياة وفي الممات".

وأعلن في صباح (21 حزيران 2020) وفاة اللاعب السابق للمنتخب الوطني، احمد راضي بعد تدهور حالته الصحية بسبب اصابته بفيروس كورونا.

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