الرافدين تعلن صرف رواتب مديريات التربية في بغداد

2020/10/08 | 17:48 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلن المكتب الاعلامي لمصرف الرافدين عن صرف رواتب مديريات تربية الكرخ الاولى والثالثة والرصافة الاولى والثانية .



واوضح البيان ان الصرف جاء عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية “.

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